Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Verkehrsunfall/ 45-Jähriger fährt alkoholisiert Auto

Geldern (ots)

Am Freitag (26. Oktober 2019) gegen 13.30 Uhr fuhr ein 45-jähriger Mann aus Geldern einem 51-jährigen Gelderner auf. Beide Männer befuhren die Walbecker Straße in Richtung Venloer Straße, als der Unfall passierte. Als sie ihre Autos am Fahrbahnrand abstellten und ausstiegen, bemerkte der 51-Jährige den sehr unsicheren Gang des 45-Jährigen. Dieser sah den entstanden Schaden als lapidar an, stieg wieder in seinen Ford Mondeo und fuhr nach Hause. Der 51-Jährige folgte dem Flüchtigen und informierte die Polizei. Während der Unfallaufnahme kam auch der 45-Jährige hinzu und die Polizeibeamten konnten deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft feststellen. Dem 45-Jährige wurde daraufhin auf der Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Entnahme ließ sich der Unfallfahrer nur bedingt zu, da er sich massiv sperrte. Gegen den 45-Jährigen wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. (as)

