POL-AA: Ostalbkreis: Zwei Unfälle

Aalen: Pkw mit Mähwerk beschädigt

Auf dem Parkplatz an der Westumgehung der B 29 zwischen den Anschlussstellen Affalterried und Hüttlingen beschädigte am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr der 59-jährige Lenker eines Unimogs mit seinem Mähwerk beim Rückwärtsrangieren einen geparkten Pkw Honda. An diesem entstand dabei ein Schaden von ca. 3500 Euro.

Gschwend-Mittelbronn: Spiegelstreifer

Auf der L 1080 musste am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr eine 28-jährige Daimler-Lenkerin von Seifertshofen in Richtung Mittelbronn fahrend nach rechts ausweichen, da ein entgegenkommender Pkw auf ihrer Fahrbahnseite fuhr, als er einen Radfahrer überholte. Dabei streiften sich die beiden Fahrzeuge an den jeweiligen Außenspiegeln. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter und hinterließ einen Schaden von ca. 300 Euro.

