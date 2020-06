Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand auf abgemähtem Feld, Unfälle, Einbrecher auf frischer Tat ertappt, Kartoffeln entwendet u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen-Neustadt: Brand auf abgemähtem Feld

Mehrere Anrufer teilten am Dienstagnachmittag mit, dass es auf einem Stoppelfeld hinter dem Sportplatz brennen würde. Vor Ort stellten Polizei und Feuerwehr fest, dass es tatsächlich an zwei unterschiedlichen Stellen auf dem Feld sowie an mehreren Stellen einer angrenzenden Böschung leicht brannte. Die Feuerwehr, die mit 15 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen, es entstand nach aktuellem Kenntnisstand kein Sachschaden. Im Nachhinein meldete eine Zeugin, dass sie zum Zeitpunkt des Brandausbruches einen etwa 20 Jahre alten Mann im Bereich des Rauches gesehen habe, der dann plötzlich in Richtung Schule davongerannt sei. Dieser sei hell gekleidet gewesen und habe eine normale Statur. Ob er für den Brand verantwortlich ist, ist bislang unklar. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Pkw macht sich selbstständig

Ein 87 Jahre alter Autofahrer parkte seinen VW Touran am Dienstagmittag in der Panoramastraße, sicherte diesen allerdings nicht ausreichend gegen das Wegrollen. Kurz darauf rollte der Pkw die Straße abwärts und kollidierte mit einer Hauswand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5500 Euro geschätzt, verletzt wurde zum Glück niemand.

Waiblingen: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

In der Nacht zum Mittwoch verschaffte sich ein 21-jähriger Mann Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Sportgaststätte im Alten Neustädter Weg und suchte dort nach Diebesgut. Hierbei wurde er allerdings von den Gaststättenbetreibern erwischt und überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Ordnungshüter nahmen den polizeibekannten Mann vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeirevier, dort wurde er nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Waiblingen: Auto zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 23:15 Uhr und Mittwochmorgen, 6:20 Uhr wurde ein in der Stauferstraße geparkter Nissan auf beiden Fahrzeugseiten sowie der Motorhaube zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Am Dienstagabend in der Zeit zwischen 19 Uhr und 20.50 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken gegen einen stehenden Pkw VW Polo. Dabei verursachte er einen Fremdschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Ohne diesen zu melden, flüchtete der Unbekannte. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich auf dem Parkplatz Bleichwiese in der Annonay-Straße ereignete, erbittet nun die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090.

Fellbach: Auto gestreift und geflüchtet

Im Narzissenweg streifte am Dienstagabend zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr ein unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren einen dort geparkten Pkw Audi A3. Dieses Fahrzeug wurde hierbei auf der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen geschätzten Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Hinweise zum Unfall bzw. auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Waiblingen: Kartoffeln entwendet

In der Zeit von Sonntagabend bis zum Dienstagmorgen (Pfingstwochenende) rissen unbekannte Täter mindestens 180 Kartoffelpflanzen aus und entwendeten ca. 350 Kilogramm Kartoffeln. Der Kartoffelacker befindet sich auf dem Gewann "Kleines Feld" im Bereich der Schmidener Straße. Wer sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 melden.

Rudersberg: Auto aufgebrochen

Ein in der Rosenstraße geparkter Pkw Audi A6 wurde am Mittwoch in der Zeit zwischen 2.30 Uhr und 2.45 Uhr aufgebrochen. Zwei Tatverdächtige wurden an dem Auto von Anwohnern wahrgenommen. Ob aus dem Auto Wertgegenstände entwendet wurden, ist bislang noch unklar. Unklar ist bislang auch, auf welche Art und Weise das mit einem Keyless-System ausgestattete Fahrzeug geöffnet wurde. Wer am Mittwoch zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachten konnte, sollten sich nun bei der Polizei in Rudersberg unter Tel. 07183/929316 melden.

