POL-AA: Ostalbkreis: Auto- und Motorradfahrer gefährlich unterwegs, Schläger, Sachbeschädigung und Unfälle

Neresheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 24-jähriger befuhr am Dienstagabend mit seinem Seat die L1084. Gegen 20 Uhr wollte er an der Einmündung in Richtung Stetten abbiegen, wobei er wohl zu flott unterwegs war und von der Fahrbahn abkam. Hierbei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt, am Seat entstand zudem Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Da der Mann leicht unter Alkoholeinwirkung stand, musste er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Aalen: Unfallflucht

In der Rathaus-Tiefgarage am Marktplatz wurde am Dienstag zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr ein auf dem Stellplatz 050 abgestellter Ford beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher werden vom Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 erbeten.

Oberkochen: Körperverletzung und Widerstand

Ein angetrunkener 48-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr aus einer Kneipe in der Heidenheimer Straße verwiesen, nachdem er zuvor Streit mit verschiedenen Gästen verursachte. Er weigerte sich die Lokalität zu verlassen, beleidigte die Wirtin und schlug ihr mit der Faust gegen den Oberkörper. Gegenüber den hinzugerufenen Polizisten wurde er immer aggressiver und beleidigte auch sie wiederholt. Letztlich musste der mit rund zweieinhalb Promille alkoholisierte Mann zur Störungsbeseitigung in Gewahrsam genommen werden, wogegen er sich heftig wehrte und Widerstand leistete.

Hüttlingen: Auffahrunfall

Auf der B19, Höhe Niederalfingen fuhr am Dienstag gegen 16 Uhr ein 26-jähriger Renault-Fahrer aus Unachtsamkeit auf einen Audi auf, der von einem 66-Jährigen gelenkt wurde. Es entstand rund 4000 Euro Sachschaden.

BAB7/Aalen/Westhausen/Ellwangen: In Schlangenlinien unterwegs-Geschädigte und Zeugen gesucht

Ein 62-Jähriger war am Dienstagnachmittag gegen 13.45 Uhr mit über zwei Promille auf der BAB7 in Richtung Norden unterwegs. Dabei fuhr er mit seinem Golf in Schlangenlinien, wodurch er ab der Anschlussstelle Aalen/Oberkochen mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Trotz entsprechender Anhaltesignale weigerte sich der Mann anzuhalten und versuchte sogar zu flüchten. Letztlich konnte er nach der Anschlussstelle Dinkelsbühl angehalten und aus dem Verkehr gezogen werden. Er musste die Polizisten mit zur Blutentnahme begleiten, sein Führerschein wurde einbehalten. Verkehrsteilnehmer, die von dem Golf-Fahrer gefährdet wurden bzw. seine gefährliche Fahrweise beobachten konnten, werden gebeten, sich unter Telefon 07904/94260 mit der Verkehrsinspektion Kirchberg in Verbindung zu setzen.

Rainau-Buch: Radfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine Radfahrerin bei einem Unfall am Dienstagnachmittag zu. Die 50 Jahre alte Frau befuhr gegen 17 Uhr mit ihrem Pedelec die K3320 am Ortsausgang von Buch in Richtung Hüttlingen. Dabei wollte sie nach links auf einen Rad- bzw. Fußweg wechseln, übersah jedoch, dass sie in diesem Moment von einer 21-jährigen Smart-Fahrerin überholt wurde. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde ambulant im Krankenhaus, die Autofahrerin wegen Kreislaufprobleme durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Scheibe eingeschlagen

Zwischen Samstag und Dienstag schlugen Unbekannte mit einem Gegenstand gegen eine Schaufensterscheibe in der Ledergasse. Diese zerbrach, es entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Mögglingen/Böbingen: Motorradfahrer gefährlich unterwegs-Zeugen gesucht

Der Fahrer eine auffällig mintfarbenen KTM-Supermoto sollte am Dienstag gegen 17.30 Uhr in der Böbinger Straße kontrolliert werden, da kein Kennzeichen an der Maschine angebracht war. Anstatt anzuhalten beschleunigte der Fahrer stark und flüchtete auf der alten Bundesstraße in Richtung Böbingen. Hierbei überholte er drei Pkws auf dem Hinterrad und gefährdete in der Mögglinger Straße von Böbingen im Bereich einer Fußgängerunterführung eine Frau mit Kleinkind. Letztlich konnte er sich durch seine gefährliche und rücksichtslose Fahrweise der Kontrolle entziehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07171/3580 um Hinweise auf die Identität des Fahrers der auffälligen Maschine. Zudem werden Personen gesucht, die von diesem gefährdet wurden bzw. dessen Flucht beobachten konnten.

