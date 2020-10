Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende versucht in eine Bäckereifiliale am Bahnhof in Weilimdorf einzubrechen. Am frühen Montagmorgen (05.10.2020) gegen 04:00 Uhr stellte eine Mitarbeiterin beim Aufschließen des Ladens Aufbruchsspuren an der Seiteneingangstür fest und alarmierte die Polizei. Beamte der Bundespolizei sicherten anschließend die Spurenlage vor Ort. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten der oder die Unbekannten zwischen Freitagabend (02.10.2020) gegen 19:30 Uhr und Montagfrüh die Seitentür mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch blieb letztlich erfolglos, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Zeugen, die am Wochenende Auffälligkeiten im Bereich der Bäckerei am Bahnsteig des Bahnhofs Weilimdorf beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell