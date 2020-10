Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Fahrplanvitrine angezündet

Nehren (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zündete am gestrigen Sonntagabend (04.10.2020) eine Fahrplanvitrine am Bahnhof Nehren an und zerstörte diese dadurch. Nach derzeitigem Kenntnisstand entzündete der oder die mutmaßlichen Täter gegen 23:00 Uhr offenbar mutwillig die Vitrine am Wartehäuschen des Bahnhofs. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr Nehren löschten den Kleinbrand auf dem Bahnsteig, bei dem ein Sachschaden von circa 1000 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

