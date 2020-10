Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Person im Gleis löst Polizeieinsatz aus

Schorndorf / Weiler (ots)

Eine im Bahngleis befindliche Person hat am gestrigen Donnerstagmittag (01.10.2020) zwischen Schorndorf und Weiler einen polizeilichen Fahndungseinsatz ausgelöst. Gegen 12:00 Uhr erkannte der Lokführer eines Regionalzuges in Richtung Stuttgart zwischen Schorndorf und Weiler eine männliche Person im Gleisbereich. Er leitete daraufhin umgehend eine Schnellbremsung des Zuges ein und konnte so einen Zusammenprall mit dem im Gleisbereich stehenden Unbekannten verhindern. Als der Triebfahrzeugführer den Mann zur Rede stellen wollte, flüchtete dieser mit seinem Fahrrad in Richtung Schorndorf. Trotz einer umfangreichen Fahndung mehrerer Streifen der Landes- und Bundespolizei, bei der zudem ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte der Unbekannte nicht mehr festgestellt werden. Durch die Schnellbremsung des Zuges wurde zwar kein Fahrgast verletzt, jedoch musste aufgrund der polizeilichen Maßnahmen die Bahnstrecke gesperrt werden, was zu bahnbetrieblichen Verzögerungen im Bereich führte. Bei der bislang unbekannten Person soll es sich um einen circa 50 Jahre alten und ungefähr 175 cm großen Mann mit kurzen, grauen Haaren gehandelt haben. Offenbar war er mit einer auffälligen roten Jacke bekleidet und soll ein grünes Fahrrad mitgeführt haben. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 bei der ermittelnden Bundespolizei zu melden.

