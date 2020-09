Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 51-Jährige löst Polizei- und Rettungseinsatz aus

Stuttgart (ots)

Ein Personenunfall im Bahnverkehr hat am heutigen Vormittag (28.09.2020) zu einem Polizei- und Rettungseinsatz im Stuttgarter Hauptbahnhof geführt. Gegen 10:35 Uhr erkannte die Lokführerin eines Regionalexpress aus Gaildorf während der Einfahrt in den Stuttgarter Hauptbahnhof auf Gleis 12 eine im Gleisbereich liegende Person. Trotz einer eingeleiteten Schnellbremsung kam der Zug nicht mehr rechtzeitig vor der im Gefahrenbereich befindlichen 51-Jährigen zum Stehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen lag die Frau offenbar derart im Gleisbereich, dass die Bahn sie nur leicht touchierte und sie lediglich eine blutende Kopfwunde davontrug. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn half der alkoholisierten Frau anschließend wieder auf den Bahnsteig. Alarmierte Rettungskräfte verbrachten die leicht verletzte 51-Jährige in ein Krankenhaus und kümmerten sich um die unter Schock stehende Lokführerin. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der bundespolizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die in Stuttgart wohnhafte Frau ohne Fremdeinwirkung in den Gleisbereich gelangte. Wegen des Polizei- und Rettungseinsatzes mussten mehrere Gleise des Stuttgarter Hauptbahnhofs zeitweise gesperrt werden, was zu bahnbetrieblichen Verzögerungen führte.

