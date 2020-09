Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Widerstand geleistet

Fellbach (ots)

Ein 22-Jähriger hat am Samstagabend (26.09.2020) gegen 23:15 Uhr Widerstand gegen polizeilichen Maßnahmen am Fellbacher Bahnhof geleistet und versucht die eingesetzten Beamten anzugreifen. Reisende hatten eine Streife der Bundespolizei zunächst auf eine aggressive Person am Bahnsteig aufmerksam gemacht. Als der 22-jährige deutsche Staatsangehörige daraufhin einer Personenkontrolle unterzogen werden sollte, ignorierte dieser mehrfach die Aufforderung sich auszuweisen und wandte sich von den Beamten ab. Der mit 1,6 Promille alkoholisierte und anhaltend aggressive Mann setzte letztlich zu einem Faustschlag in Richtung der kontrollierenden Einsatzkräfte an und musste daher in der Folge zu Boden gebracht und gefesselt werden. Alle beteiligten Personen verblieben unverletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der polizeibekannte Tatverdächtige in eine Spezialklinik verbracht. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

