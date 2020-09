Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Süßwarenautomat beschädigt

Bad Friedrichshall (ots)

Unbekannte beschädigten vergangenen Samstagabend gegen 23:00 Uhr an Bahnsteig zwei des Bad Friedrichshaller Hauptbahnhofs einen Süßwaren- und Snackautomaten. Die Unbekannten wirkten offenbar mittels roher Gewalt auf die Glasscheibe des Automaten ein, wodurch diese splitterte und brach. Beim Eintreffen der hierauf alarmierten Streife des Bundespolizeireviers Heilbronn waren die mutmaßlichen Täter offenbar bereits geflüchtet. Zeugen beobachteten zuvor eine Gruppe Jugendlicher, die sich zur Tatzeit an dem Automaten aufgehalten haben soll und die offenbar um 23:18 Uhr mit einer Stadtbahn in Richtung Heilbronn fuhr. Ob Personen aus der Jugendgruppe für den Sachschaden verantwortlich sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Dieser beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Gegenstände wurden nach derzeitigem Kenntnisstand keine entwendet. Bei der Jugendgruppe soll es sich um etwa sieben Personen gehandelt haben, worunter sich offenbar eine Jugendliche mit langen blonden Haaren befand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +497131 8882600 mit dem ermittelnden Bundespolizeirevier Heilbronn in Verbindung zu setzen.

