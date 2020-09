Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Streckensperrung wegen Cross-Maschinen

Grevesmühlen und Bad Kleinen (ots)

Zu einer halbstündigen Streckensperrung kam es am Samstagnachmittag auf der Bahnstrecke zwischen Lübeck und Bad Kleinen. Ein Mitarbeiter einer ortsansässigen Firma in Schönberg hatte mitgeteilt, dass drei Personen mit ihren Cross-Maschinen innerhalb der Bahngleise fahren sollen. Daraufhin wurde eine sofortige Streckensperrung angeordnet und Kräfte der Bundes- und Landespolizei begaben sich unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten zum Ereignisort. Dort angekommen, konnten von den Einsatzkräften weder die Motorräder noch Personen an den Gleisen festgestellt werden. Im Rahmen einer Nachsuche konnte auf einem Gelände in der Nähe der Gleisanlagen ein Garagenkomplex ausfindig gemacht werden, von dem aus Motorradspuren entlang der Bahnlinie verliefen. Anhand der Spurenlage kann davon ausgegangen werden, dass dieser Weg wohl schon öfters genutzt wurde. Dieser verläuft ca. 500 Meter neben der Bahnlinie und hat zu dieser einen Abstand von ca. 2 Metern. Da keine weitere Gefahrenlage mehr bestand, wurde die Streckensperrung gegen 17:30 Uhr aufgehoben. Nun laufen die Ermittlungen zu den Garagenbesitzern, um diese auf die besonderen Gefahren an und auf Bahnanlagen hinzuweisen.

