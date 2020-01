Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ungewöhnliche Fundsache - Würfeltresor

Einbeck (ots)

Dassel -vo. Gemarkung Markoldendorf, Montag 13. Januar 2020, 15.30 Uhr. Gestern wurde der Polizeiwache in Einbeck durch zwei Personen ein Tresor in einem Graben eines Feldweges zwischen den Ortschaften Markoldendorf und Wellersen gemeldet. Die Polizei Einbeck konnte den ca. 40 x 40 cm großen Tresor schnell einer Straftat zuordnen. Dieser wurde in der Nacht zu Mittwoch am 30. Oktober 2019 nach einem Einbruch in ein Landhotel in Volpriehausen entwendet. Neben dem Tresor wurde damals noch eine geringe Menge an Bargeld mit entwendet.

