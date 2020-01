Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kreiensen - Betrugsmasche am Telefon verlief "erfolgreich"

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen - (rb) Es passiert leider immer wieder. Dieses Mal in Kreiensen. Im Tatzeitraum 06.01. - 10.01.2020 erhielt eine 92-jährige Rentnerin mehrere Telefonanrufe, in welchen ihr eine angebliche Gewinnbenachrichtigung über 94.000 Euro vorgegaukelt wurde. Zwecks Deckung der Kosten für die Gewinnausschüttung sollte sie sogenannte "Steam-Guthaben-Karten" kaufen und dem Anrufer übermitteln. Die 92-jährige fiel auf die Masche herein, erwarb tatsächlich mehrere Guthaben-Karten im Wert von annähernd 1.000 Euro und teilte die dazugehörigen Codes dem Anrufer mit. Eine Gewinnauszahlung erfolgte nicht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Betriges wurde eingeleitet. Einmal mehr der dringende Rat: Beenden Sie derartige Gespräche sofort. Lassen Sie sich auf keine Unterhaltung mit dem Anrufer ein und legen Sie auf. Gewinnen kann nur der, der auch tatsächlich an einem Gewinnspiel teilgenommen hat. Gewinnbenachrichtigungen erfolgen dann in der Regel schriftlich und OHNE finanzielle Vorleistungen. Lassen Sie sich auch nicht über eingeblendete Telefonnummern auf Ihrem Telefondisplay täuschen. Betrügern ist es möglich, willkürlich Telefonnummern in Ihr Display digital einblenden zu lassen.

