Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vermeintlicher Pkw-Diebstahl

Uslar (ots)

Uslar (reu) In der Nacht von Freitag auf Samstag, 11.01.2020 gegen 0:50 Uhr, teilte eine 54-jährige Uslarerin der Leitstelle der Polizei Göttingen über Notruf mit, dass ihr Pkw, den sie in Uslarer Innenstadt abgestellt hatte, entwendet worden sei.

Die Leitstelle schickte, neben einer Streife aus Uslar, weitere Streifenwagen der umliegenden Dienststellen, um nach dem entwendeten Pkw zu fahnden. Nach ihrem Eintreffen am vermeintlichen Tatort stellte die Uslarer Streife den Wagen unweit des Abstellortes fest.

Die Verursacherin hatte den Wagen nicht gegen Wegrollen gesichert, so dass sich dieser selbständig machte und gegen eine Hauswand rollte.

An der Hauswand und am Pkw entstanden leichte Sachschäden in Höhe von insgesamt ca. 1000 EUR.

Das Nichtsichern des Pkw stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, wegen derer die Verursacherin gebührenpflichtig verwandt wurde.

