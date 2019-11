Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: Wohnungseinbruch, Zeugenaufruf!

Heidelberg (ots)

In eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Wilhelmsfelder Straße im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen brachen bislang unbekannte Täter im Laufe des gestrigen Donnerstags ein.

Zwischen 07:30 Uhr und 13:40 Uhr drangen sie vom Treppenhaus aus unter Anwendung brachialer Gewalt in die Wohnräume ein. Nach Durchsuchen nahezu aller Zimmer entkamen der oder die Einbrecher mit zwei hochwertigen Uhren und Schmuck.

Zum Wert des Diebesguts kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen führt die EG Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Winter

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell