Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Serbischer Staatsangehöriger mit 40.000 verschreibungspflichtigen Tabletten festgenommen

Bild-Infos

Download

Rostock (ots)

Im Rahmen eines gemeinsamen Fahndungseinsatzes der Bundes- und Landespolizei am gestrigen Montagmorgen wurde im Seehafen Rostock ein Volvo mit serbischer Zulassung kontrolliert.

Dieser befand sich offensichtlich auf dem Weg nach Schweden. Der serbische Kraftfahrer legte den Beamten bei der Kontrolle seinen Reisepass vor. Die hierin befindliche Stempellage wies eine für die Beamten ungewöhnliche Reiseroute in einem relativ kurzen Zeitraum auf.

Zur Erlangung weiterer Erkenntnisse erfolgte eine Durchsuchung des Kfz. Dabei konnten durch die Polizisten in den Seitenfächern des Kofferraumes mehrere in Alufolie eingepackte Pakete aufgefunden werden.

Insgesamt fanden die Beamten bei der eingehenden Durchsuchung im Motorraum, in der Türverkleidung sowie im Handschuhfach 50 Pakete zu je 800 Tabletten Rivotril und Ksalol, wovon eine Tablette im Straßenverkauf einen Wert von 10,- Euro haben soll. Die in den Tabletten enthaltenen Wirkstoffe unterliegen dem Betäubungsmittelgesetz und sind uneingeschränkt verschreibungspflichtig. Der 61-jährige Serbe wurde vorläufig festgenommen und die Tabletten beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Zollfahndung übernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 1003

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell