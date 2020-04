Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.04.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Ravenstein: Kellerbrand

Am Sonntagmorgen, gegen 6.00 Uhr, kam es in der Mozartstraße in Ravenstein zu einem Brand. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes brach im Keller eines Einfamilienhauses ein Feuer aus. Als die Streifen des Polizeireviers Buchen vor Ort eintrafen, hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr Ravenstein war mit 41 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Sie konnte den Brand schnell löschen. Ein Bewohner musste vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro.

Obrigheim: Vorfahrtsunfall mit leicht verletzem Fahrradfahrer

Leichte Verletzungen erlitt ein Pedelecfahrer am Sonntagmorgen, gegen 9.40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Hauptstraße mit der Friedhofstraße in Obrigheim. Der 24-jährige Fahrer eines VW missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden 82-jährigen Pedelecfahrers. Es kam zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Es kam zu mindestens 1.200 Euro Sachschaden.

Adelsheim: Brand eines Holzstapels

Zu einem Einsatz der Feuerwehren rund um Adelsheim kam es am Samstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, im Richward-Wagner-Ring in Adelsheim. Im dortigen Bereich brannte aus bislang noch unbekannten Gründen ein größerer Holzstapel sowie ein Baum. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Die Feuerwehren aus Adelsheim, Sennfeld und Leibenstadt waren mit acht Einsatzfahrzeugen und 48 Einsatzkräften vor Ort.

Billigheim-Allfeld: Gebüschbrand an Verbeindungsstraße

Zu einem Gebüsch- bzw. kleinerem Flächenbrand kam es am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, entlang der Straße vom Gänslacherhof in Richtung Eichhof. Dank des schnellen Einsatzes der Feurwehren aus Allfeld und Billigheim konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Die Brandbekämpfer waren mit vier Einsatzfahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Eine Ursache des Feuers konnte bislang nicht ermittelt werden. Vor dem Hintergrund der sehr trockenen Witterung vermutet die Feuerwehr evtl. eine Zigarettenkippe oder ähnliches.

Haßmersheim: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Motorrädern kam es bereits am Donnerstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, auf der Landstraße zwischen Neckarmühlbach und Gundelsheim. Alle drei Fahrzeuge fuhren in Richtung Gundelsheim. An der Einmündung der Burgstraße wendete der 55-jährige Fahrer des Daimler-Benz. Dem direkt hinter ihm fahrenden 45-jährige Fahrer eines Suzuki-Motorrades gelang es nicht mehr einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Suzukifahrer prallte in die Fahrerseite des Daimler-Benz. Dem zweiten Motorradfahrer gelang es auszuweichen. Der Suzukifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 9.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell