Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Auf eisglatter Straße in den Gegenverkehr 19.01.2020

Schiltach (ots)

Für die Straßenverhältnisse zu schnell war eine 70-jährige Autofahrerin am Sonntagnachmittag auf der Steig in Richtung Schiltach. Aufgrund der noch glatten und schmalen Straße kam sie mit ihrem Kleinwagen ins Rutschen und prallte gegen den entgegenkommenden Seat einer 57-Jährigen. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 6.000,- Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell