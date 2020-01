POL-KN: (Radolfzell) Gefährliche Körperverletzung 19.01.2020

Polizeipräsidium Konstanz

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 45-jährigen Mann, der am Sonntag gegen 22.00 Uhr einem 41-Jährigen in der Schlesierstraße mit einem Schraubendreher in die Wange gestochen hat. Hierdurch erlitt der Geschädigte einen Durchstich der Wange. Zuvor soll der alkoholisierte 45-Jährige mit einem Baseballschläger und einem Schraubendreher die Wohnung betreten und den Geschädigten aufgesucht haben. Die Ermittlungen zum Hergang des Geschehens dauern an.

