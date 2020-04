Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PP Heilbeonn, Stand 09.00 Uhr

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn --kein Beitrag

Main-Tauber-Kreis --kein Beitrag

Hohenlohekreis Ilshofen: Einbruch in Baustoffhandel In der Zeit von 17.04.2020, 18.30 Uhr bis 18.04.2020, 07.15 Uhr, gelang es Unbekannten die Eingangstüre zu einem Baustoffhandel in der Friedrich-List-Straße aufzuwuchten. Aus den Büroräumen wurden geringe Geldbeträge entwendet. Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Einbrecher 18 Elektrogeräte wie Akku-Bohrer, Akku-Winkelschleifer und mehrere Hämmer. Der Wert der entwendeten Geräte und Werkzeuge beträgt mehrere tausend Euro. Die Höhe des angerichteten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen im Bereich der Friedrich-List-Straße gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Künzelsau, Tel.: 07940/9400, in Verbin-dung zu setzen.

Neckar-Odenwald-Kreis Walldürn: Feueralarm gedrückt / Zeugen gesucht Am 18.04.2020, um 13.54 Uhr betätigte ein oder eine Unbekannte missbräuchlich den Brandalarmknopf der LIDL-Filiale in Walldürn. Dieser ist an der Wand neben den Pfandrückgabeautomaten platziert und für jedermann zugänglich. Bevor der Alarmknopf gedrückt werden kann muss erst die davor befindliche Schutzscheibe eingeschlagen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.-EUR. Das unnötiges Anfahren der Feuerwehr konnte durch anwesende Mitarbeiter verhindert werden. Da zur Tatzeit reger Kundenverkehr herrschte hofft das Polizeirevier Buchen, Tel.: 06281/9040 auf Zeu-gen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell