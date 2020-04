Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressebericht des Polizeipräsidiums Heilbronn vom Samstag,18.04.2020 mit einem Beitrag aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Stadt Heilbronn

Heilbronn: Wiederholte Verstöße gegen die Corona Verordnung Wieder fielen Angehörige der Tuningszene in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen Mit-ternacht, auf einem Parkplatz im nördlichen Industriegebiet von Heilbronn negativ auf. Dort trafen sich 90 Personen, die mit 51 Fahrzeugen zum Parkplatz gekommen waren, um ein Tu-ningtreffen abzuhalten. Diese Ansammlung ist nach der Corona Verord-nung/Infektionsschutzgesetz nicht erlaubt. Alle 90 Personen werden wegen der begangenen Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht. Zur Personalienfeststellung setzte das Polizei-präsidium Heilbronn insgesamt 11 Streifen verschiedener Polizeireviere ein. Bereits in der Nacht von 11. April auf den 12. April fielen Angehörige der Szene in gleicher Weise auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell