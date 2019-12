Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Elgersweier - Rat- und `Radlos`

Offenburg (ots)

Rat - und `Radlos` waren am heutigen Morgen Mitarbeiter und mehrere Fahrzeuge eines Autohaueses in der Carl-Zeiss-Straße. Unbekannte Langfinger hatten sich über die Weihnachtstage an insgesamt neun Neu- und Vorführfahrzeugen zu schaffen gemacht und die montierten Räder gestohlen. Da die Fahrzeuge auf Pflastersteinen aufgebockt wurden, entstand neben dem Diebstahlsschaden von rund 25.000 Euro auch weitere Sachschäden an den Fahrzeugen. Hinweise nehmen die Beamten des Polizeipostens Hohberg unter der Telefonnummer: 07808/9148-0 entgegen. Insbesondere könnten möglichen Zeugen im Bereich des Industriegebiets Elgersweier verdächtige Fahrzeuge aufgefallen sein. Die Polizei geht davon aus, dass zum Abtransport der Räder ein Fahrzeug in der Größe eines Lieferwagens benutzt wurde. Ermittlungsansätze könnten auch Hinweise zur bislang unbekannten Herkunft von den rechteckigen Betonpflastersteinen bieten, auf denen die Fahrzeuge aufgebockt waren. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

