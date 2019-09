Polizei Münster

POL-MS: Brennender Lkw an der Josef-Beckmann-Straße - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein Zeuge bemerkte am frühen Sonntagmorgen (22.9., 01:00 Uhr) einen brennenden LKW an der Josef-Beckmann-Straße und meldete sich bei Polizei und Feuerwehr. Vor Ort fanden die Rettungskräfte den in Flammen stehenden geparkten LKW und löschten ihn. Bislang ist noch unklar, warum der LKW in Brand geriet. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden beträgt rund 8.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

