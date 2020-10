Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion und Staatsanwaltschaft Stuttgart: 31-Jähriger nach Widerstandshandlungen in Untersuchungshaft

Bundespolizisten haben am gestrigen Mittwoch (30.09.2020) gegen 14:00 Uhr einen 31 Jahre alten Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof vorläufig festgenommen, nachdem dieser zuvor die Beamten beleidigt und Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen geleistet hatte. Der 31-Jährige wurde zunächst in einer S-Bahn der Linie S1 von einem Fahrkartenkontrolleur ohne gültigen Fahrschein angetroffen, weshalb eine Polizeistreife die Identität des Mannes am S-Bahnsteig feststellen wollte. Hierbei verhielt sich dieser bereits verbal aggressiv gegenüber dem Prüfdienst sowie den eingesetzten Beamten und wollte seine Identität nicht preisgeben. Als der bis dahin Unbekannte kurz darauf zu fliehen versuchte, fixierten ihn die Einsatzkräfte und verbrachten den mit über 2 Promille alkoholisierten Mann zum Polizeirevier. Hierbei beleidigte der 31 Jahre alte deutsche Staatsangehörige unentwegt die Bundespolizisten und leistete zudem mehrfach körperlichen Widerstand gegen deren Maßnahmen. Aufgrund des Vorfalls wurde der mehrfach polizeibekannte und wohnsitzlose Tatverdächtige am heutigen Donnerstag (01.10.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt, der den beantragten Untersuchungshaftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Beamte verbrachten den 31-Jährigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

