Polizei Wuppertal

POL-W: W Transporter brennt in Wuppertal-Vohwinkel aus

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (09.07.2020), gegen 05:30 Uhr, brannte ein Transporter in Wuppertal-Vohwinkel aus. Dabei entstand ein hoher Sachschaden. Ein Spaziergänger hatte den brennenden Ford Transit, der von einer karitativen Einrichtung genutzt wird, an der Straße Boltenheide gemeldet. Das Feuer konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

