Polizei Wuppertal

POL-W: W Bewaffneter Überfall auf Kiosk

Wuppertal (ots)

Auf der Sedanstraße in Wuppertal-Barmen überfiel am gestrigen Tag (08.07.2020, gegen 11:30 Uhr) ein bislang Unbekannter einen Kiosk. Der Täter betrat den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des Kasseninhalts. Der 66-jährige Betreiber ging nicht auf die Forderung ein und löste stattdessen Alarm aus. Hierdurch vermutlich abgeschreckt, ließ der Täter von seinem Tatvorhaben ab und flüchtete über die Sedanstraße in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Räuber verlief negativ. Das Alter des Mannes wird auf Mitte 20 geschätzt. Er war circa 175 bis 180 Zentimeter groß und hatte dunkle Haare und dunkle Augenbrauen. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen Kapuzenpullover mit "Nike"-Emblem, einer olivgrünen Cargohose und schwarzen Sneakern mit weißen Streifen. Sein Gesicht hatte er mit einem blauen medizinischen Corona-Mundschutz bedeckt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell