POL-W: W/RS- Einbruchsmeldung

Wuppertal: Am 04.07.2020 zwischen 13:00 Uhr und 20:40 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Zeughausstraße. Von dort hebelten sie eine Türe einer Wohnung auf und entwendeten Schmuck und einen geringen Bargeldbetrag. Weil die Täter die Wohnung verließen, ohne dabei Spuren einer Durchsuchung zu hinterlassen, bemerkte der Wohnungseigentümer den Diebstahl erst gestern (06.07.2020). An der Rudolfstraße in Wuppertal-Barmen verschaffte sich am 06.07.2020 gegen 14:45 Uhr ein bislang unbekannter männlicher Täter Zutritt zu einem Reihenhaus. Im Inneren durchsuchte er einige Behältnisse und entwendete Schmuck. Durch die heimkehrende Hauseigentümerin aufgeschreckt, flüchtete er talwärts in Richtung Wuppertal-Elberfeld. Der Täter wird als ca. 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Sein Alter wird auf etwa 20 Jahre geschätzt. Zur Tatzeit war der Mann mit einem grauen Kapuzen-Sweatshirt bekleidet. Remscheid: Indem sie mit einem Ziegelstein ein Fenster im Erdgeschoss zerstörten, brachen in der Zeit vom 05.07.2020, 23:45 Uhr, bis zum 06.07.2020, 06:50 Uhr, bislang Unbekannte in ein evangelisches Gemeindehaus an der Büchelstraße ein. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume sowie Schränke und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zu einer möglichen Beute gibt es bislang keine Erkenntnisse. Zwischen dem 03.07.2020, 17:30 Uhr, und 06.07.2020, 07:00 Uhr, wurden die provisorischen Containerräume einer Kita auf dem Schützenplatz in Remscheid zum Ziel von Einbrechern. Die bislang unbekannten Täter entwendeten eine Digitalkamera sowie ein Laptop und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (tk)

