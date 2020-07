Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Fahrraddieb gestellt (44/2115) 04.07.2020, 22:50 Uhr

Römerberg (ots)

Am Samstagabend beobachtet eine aufmerksame Zeugin wie ein Fahrrad in der Salierstraße, in Römerberg, entwendet wird und informiert sofort die Polizei. Der 34-jährige Eigentümer nimmt noch eigenständig die Verfolgung auf und stellt den Täter bis zum Eintreffen der Streife. Das Fahrrad ist an den Eigentümer zurückgegeben worden. Den 14-jährigen Täter brachten die Beamten nach Hause und übergaben ihn an seine Eltern.

