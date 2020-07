Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Heckscheibe eingeschlagen

Schifferstadt (ots)

Am 03.07.2020, zwischen 05:30 Uhr - 14:20 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße ein silberner Peugeot beschädigt. Durch einen oder mehrere unbekannte Täter wurde mittels eines noch derzeit nicht bekannten Gegenstandes die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 700 Euro. Zeugen, die Angaben zur Klärung des Sachverhalts machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

