POL-PDLU: versuchter Raub auf Jugendliche

Lambsheim (ots)

Eine dreiköpfige Personengruppe (15-20 Jahre) trifft sich am 05.07.20 gegen 00:18 Uhr am Skaterplatz in Lambsheim in der Straße "Am Holzacker". Unerwartet seien drei männliche Jugendliche, ca. 16 Jahre alt, auf die besagte Personengruppe zugelaufen und haben diese zunächst in ein Gespräch verwickelt. Personenbeschreibung: Person 1: blonde Haare, schwarzer Pulli mit Adidas Logo und Umhängetasche Person 2: kräftige Statur, schwarze Haare oder schwarze Kappe, schwarze Sportjacke, dunklerer Hautteint Person 3: schwarze Haare, schwarz - weiß gemustertes Bandana übers Gesicht, schwarze Bekleidung Schließlich fordern die drei Hinzugekommenen die 15-20 Jährigen auf, ihre Taschen zu leeren. Als diese dem nicht nachkommen, kommt es zu einem Gerangel zwischen den Personengruppen, wobei einer in den "Schwitzkasten" genommen wird und durch Zudrücken Kreislaufprobleme erleidet. Letztendlich lassen die Täter von den Personen ab und flüchten fußläufig in Richtung Tennis- und Fußballplatz weg. Einer der Jugendlichen erlitt lediglich leichte Verletzungen. Entwendet wurde durch die drei bis dato unbekannten Täter nichts. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

