POL-PDLU: Speyer - mehrere betrügerische Anrufe 03.07.2020, 10-12 Uhr

Am Freitagvormittag erhielten mindestens vier, zumeist lebensältere, Personen Anrufe von einem Unbekannten, der sich als Polizeibeamter ausgab und die Angerufenen mit einem angeblichen schweren Verkehrsunfall eines Angehörigen konfrontierte. Im weiteren Verlauf der Gespräche kam es zu Geldforderungen. Die Betrugsversuche wurden glücklicherweise frühzeitig erkannt, so dass es zu keinem finanziellen Schaden gekommen ist.

Die Polizei rät folgendes:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Polizeibeamte, Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht sofort erkennen. - Gehen Sie nicht auf die Forderungen ein, prägen Sie sich jedoch die Stimme und sprachlichen Besonderheiten des Anrufers ein. - Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn Sie in Ihrem Telefon angezeigt wird. - Wenn Sie zu einem Rückruf aufgefordert werden, rufen Sie nicht zurück! - Geben Sie kein Geld in fremde Hände! - Wenden Sie sich unverzüglich an Ihre nächste Polizeidienststelle: Notrufnummer 110.

