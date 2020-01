Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Bewohner in Offenbach hatten Schüsse gehört

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Anwohner meldeten Schussgeräusche... - Offenbach

(aa) Mehrere Anwohner der Mainstraße meldeten am frühen Donnerstag der Polizei, dass sie schussähnliche Geräusche gehört hätten. Eine sofort gegen 2.15 Uhr eingeleitete Fahndung, Absuche und Rücksprache mit den Hörzeugen erbrachte zunächst keine Aufklärung. Am Donnerstagabend erschien dann ein Autobesitzer, um eine Sachbeschädigung an seinem BMW anzuzeigen. An der Antenne, die in Form einer Haifischflosse auf dem Autodach befestigt ist, befand sich tatsächlich ein Einschussloch. Das Fahrzeug war in der Nacht zum Donnerstag in der Mainstraße im Bereich der 150er-Hausnummer geparkt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge gegen 2.15 Uhr im Bereich der Mainstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 10.01.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

