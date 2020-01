Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Polizeieinsatz in Rodgau beendet

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bombendrohung: Polizeieinsatz beendet - Absuche negativ - Rodgau/Dudenhofen

(aa) Der Polizeieinsatz am Donnerstag, der aufgrund einer Bombendrohung am Testcenter "Am Opel Prüffeld" stattfand (wir berichteten), ist um 16.10 Uhr beendet worden. Es wurden keine gefährlichen Gegenstände aufgefunden. Die Sperrungen der Zugangswege sind aufgehoben.

Offenbach, 09.01.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell