Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Polizeieinsatz nach Bombendrohung

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Sperrung von Testcenter nach Bombendrohung - Rodgau/Dudenhofen

(aa) Derzeit findet ein Polizeieinsatz auf dem Testcenter "Am Opel Prüffeld" statt. Hintergrund ist eine Bombendrohung, die am Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, einging. Die Polizei hat sofort umfangreiche Maßnahmen eingeleitet; das angekündigte Ereignis ist nicht eingetreten. Dennoch dauert die Absuche des Geländes und der Umgebung derzeit an, um die Gefahr eines schädigenden Ereignisses auszuschließen. Hierfür sind auch der Polizeihubschrauber und Hunde im Einsatz. Das Testgelände sowie die Zugangswege sind gesperrt. Die Polizei ermittelt.

Offenbach, 09.01.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell