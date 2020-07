Polizei Wuppertal

POL-W: W 91-Jähriger stürzt mit E-Bike und verletzt sich schwer

Wuppertal (ots)

Bei einem Sturz mit einem E-Bike zog sich am 06.07.2020 gegen 18:20 Uhr ein 91-Jähriger auf der Pahlkestraße in Wuppertal-Elberfeld lebensbedrohliche Verletzungen zu. Der Mann war in Richtung der Straße In der Beek unterwegs gewesen, als er die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte. Er wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. (tk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell