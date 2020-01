Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit 7-Jähriger in Hatten

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 09. Januar 2020, gegen 07:30 Uhr, ist es auf der Hauptstraße in Hatten zu einem Verkehrsunfall mit einer 7-jährigen Fußgängerin und einer Autofahrerin gekommen.

Die 56-jährige Oldenburgerin befuhr zu diesem Zeitpunkt die Hauptstraße in Richtung des Ortskerns von Kirchhatten, als unvermittelt die 7-Jährige die Fahrbahn betrat und überquerte. Das Mädchen war komplett dunkel gekleidet und aufgrund der Lichtverhältnisse kaum zu erkennen. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung erfasste die Frau mit ihrem Seat das Mädchen. Diese wurde durch den Sturz am Bein verletzt. Zur weiteren Behandlung wurde sie mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. (0033373)

