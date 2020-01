Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Einfamilienhaus in Phiesewarden +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, den 08. Januar 2020 zwischen 17:30 Uhr und 20:20 Uhr, kam es an der Schüttingstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die 51-jährige Hausbewohnerin und der 53-jährige Hausbewohner waren zu dieser Zeit ortsabwesend, was ein bislang unbekannter Täter ausnutzte und sich durch gewaltsames Angehen von Fenstern Zutritt in das Haus sowie das Gartenhaus verschaffte. Sämtliche Räume wurden durchsucht, entwendet wurde eine große Menge Bargeld, diverser Schmuck sowie ein Tablet. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die fremde oder auffällige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit beobachtet haben oder anderweitige Informationen geben können, melden sich bitte bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0. (00031881)

