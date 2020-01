Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Einfamilienhaus in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, den 08. Januar 2020, in der Zeit von 15.00 bis 17:50 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter, nach dem Aufhebeln einer Tür, Zutritt zu einem freistehenden Einfamilienhaus in der Falkenstraße in Ganderkesee.

Die Täter versuchten zunächst ihr Glück an mehreren Türen, drangen dann über die Tür des rückwärtig liegenden Wintergartens ein. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten letztendlich eine Kamera.

Die Schadenshöhe wurde auf 1800 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 in Verbindung zu setzen. (0031453)

