POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Fahrer fährt berauscht und ohne Führerschein

Am 08. Januar 2020 gegen 11:15 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der B 75 in Delmenhorst, einen 27-jährigen Mann aus Bremen, mit seinem VW Polo. Der Fahrer war auf dem Weg in Richtung Bremen.

Im Laufe der Kontrolle konnte der Mann nicht nur keinen gültigen Führerschein vorzeigen, er machte auf die Beamten auch einen berauschten Eindruck. Ein freiwillig geleisteter Drogenvortest zeigte eine mögliche Beeinflussung durch THC und Kokain an. Ihm musste somit durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen werden. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Gegen den 27-Jährigen wurde nun sowohl ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, als auch ein Bußgeldverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. (00029781)

