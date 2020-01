Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in Wohnhaus in Abbehausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Eine 89-jährige Hausbewohnerin aus Abbehausen überraschte am Dienstagnachmittag, den 07. Januar 2020, in ihrem Haus an der Sarver Straße einen fremden Mann, der gerade dabei war, sich unbefugt Eintritt in ihr Haus zu verschaffen. Gegen 15:00 Uhr verließ sie für wenige Minuten ihr Haus; bei ihrer Rückkehr stand der Mann in ihrem Treppenhaus vor einer verschlossenen Tür und wollte diese öffnen. Nach Ansprache entschuldigte er sich kurz und gab an, er würde nach Arbeit suchen. Dann verließ er das Gebäude in unbekannte Richtung. Eine nähere Beschreibung zu dem Mann liegt nicht vor, ebenso wurde kein weiterer Schaden angerichtet.

Zeugen, die etwaige Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0.(00030532)

