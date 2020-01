Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruch in Neerstedt

Delmenhorst (ots)

In der Nacht des 09. Januar 2020, gegen 01:05 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Eingangstür des Dorfladens an der Hauptstraße in Neerstedt auf. Offensichtlich wurden der oder die Täter dabei gestört, und brachen ihr Vorhaben ab. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 in Verbindung zu setzen. (00032114)

