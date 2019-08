Polizei Essen

POL-E: Essen: 52-jährige Autofahrerin fährt vor Ampelmast - Fahrerin schwer verletzt - Ampel für mehrere Stunden ausgefallen

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am Donnerstag, 15. August, gegen 3.45 Uhr, fuhr eine 52-jährige Nissan-Fahrerin im Kreisverkehr an der Varnhorststraße gegen einen Ampelmast. Die Essenerin wurde bei dem Unfall schwerverletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Noch Stunden nach dem Unfall kam es aufgrund der ausgefallen Ampelanlage zu Verkehrsbehinderungen und Sperrungen an dem Kreisverkehr. /bw

