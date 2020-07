Polizei Wuppertal

POL-W: W Person bei Küchenbrand verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag, 06.07.2020, gegen 15:30 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der "Kleine Flurstraße" in Wuppertal-Barmen. Der Brandort konnte durch die Feuerwehr in der Küche einer Wohnung lokalisiert und das Feuer bekämpft werden. Sowohl der 79-jährige Mieter, als auch seine Katze konnten aus der verrauchten Wohnung gerettet werden. Der Senior musste mit dem Verdacht der Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine Katze wurde in die Obhut von Angehörigen gegeben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte Essen auf dem Herd zum Brand geführt haben. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Nach dem Lüften des Gebäudes konnten alle weiteren Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. (weit)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell