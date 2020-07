Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS- Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots)

Seit Freitag (03.07.2020), nahm die Polizei in Wuppertal, Remscheid und Solingen insgesamt neun Einbrüche auf. Wuppertal: Im Zeitraum zwischen dem 02.07.2020, 15:00 Uhr und 03.07.2020, 06:30 Uhr, versuchten Unbekannte in zwei Gebäude an der Schluchtstraße einzubrechen. Während sie in ein Objekt eindringen konnten, dieses jedoch ohne Beute wieder verließen, scheiterten sie im anderen Fall an der gesicherten Tür und dem Fenster. Am Folgetag (03.07.2020, 15:00 Uhr, bis 04.07.2020, 13:05 Uhr) suchten Einbrecher das Gebäude erneut auf und hebelten eine Tür auf. Im Inneren brachen sie weitere Bürotüren auf und entkamen mit Bargeld. In einen Kiosk auf der Schönebecker Straße brachen Täter in der Nacht vom 02.07.2020 auf den 03.07.2020 ein. Sie öffneten gewaltsam die Zugangstür und gelangten auf diesem Weg in das Objekt. Hier entwendeten sie Bargeld und Tabakwaren im Wert eines mittleren vierstellen Betrags. Im Laufe des 04.07.2020 verschafften sich Einbrecher unbefugt Zutritt zu einer Wohnung an der Gewerbeschulstraße. Sie brachen die Wohnungstür auf und stahlen Schmuck, Reisepässe und diverse persönliche Gegenstände. Remscheid: Im Tatzeitraum 03.07.2020, 15:45 Uhr, bis 04.07.2020, 15:30 Uhr, drangen Unbekannte in ein Gebäude an der Wallstraße ein. Durch eine aufgebrochene Tür gelangten sie ins Innere und hebelten dort mehrere Zwischentüren auf. Indem die Täter eine Rigipswand durchbrachen, verursachten sie einen hohen Sachschaden. Die Beute bestand aus mehreren Elektronikartikeln. Einen Fernseher erbeuteten Einbrecher zwischen dem 04.07.2020 und dem 05.07.2020 aus einem Haus an der Dörperhöhe. Die Straftäter schlugen eine Terrassentür ein und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob sie neben dem Fernseher weitere Beute machten, ist bislang unklar. Solingen: Am 03.07.2020 gegen 03:30 Uhr drangen unbekannte Personen in eine Gaststätte an der Emscherstraße ein. Sie öffneten einen Geldspielautomat und entnahmen das Münzgeld. Die Höhe der Beute steht noch nicht fest. Vermutlich ohne Beute entkamen Täter nach einem Einbruch an der Schlachthofstraße. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes hebelten sie zunächst vergeblich an mehreren Fenstern einer Firma. Schlussendlich warfen sie eine Fensterscheibe ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (weit)

