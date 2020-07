Polizei Wuppertal

POL-W: W Erfolgreiche Kontrollaktionen in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Wochenende führte die Polizei Wuppertal eine Vielzahl von Kontrollen durch. Ein Schwerpunkt lag dabei auf Gastronomie-Betrieben an der Gathe und im Bereich Oberbarmen. Die Aktion fand zusammen mit Kräften der Steuerfahndung und eines Lebensmittelkontrolleurs statt. Besucher und Betreiber von Gastronomiebetrieben aber auch eines Kiosk mussten sich der Überprüfung durch die Ordnungskräfte unterziehen. Drei Personen wurden wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts vorläufig festgenommen. Zwei Gaststätten mussten den Betrieb einstellen. In einer weiteren Gaststätte kontrollierten die Kräfte einen Verdächtigen, der Marihuana und Kokain mit sich führte. Den Mann erwartet eine Strafanzeige. Im Bereich der Kreuzung Alter Markt in Barmen fielen den Beamten mehrere Motorradfahrer durch riskante Fahrmanöver auf. Gegen sie wurden neun Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen vorgelegt. Darüber hinaus fiel der Blick auf Auto-Poser, die sich im Bereich der Elberfelder Innenstadt Kontrollen unterziehen lassen mussten. Die Beamten legten unter anderem 5 Anzeigen wegen zu hoher Geschwindigkeit, 2 Anzeigen wegen der Nutzung eines Mobiltelefons, 4 Verwarnungsgelder wegen technischer Mängel und 2 Berichte für die Führerscheinstelle wegen der Ungeeignetheit, ein Fahrzeug sicher zu führen vor. (sw)

