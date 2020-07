Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mitfahndungsersuchen der Polizei Bonn nach Schüssen auf Pkw

Wuppertal (ots)

Nachdem am 22.05.2020 ein 24-Jähriger in Bonn-Tannenbusch in seinem Pkw beschossen wurde, fahndet die Polizei Bonn nach einem flüchtigen Tatverdächtigen. Ermittlungen ergaben, dass sich der Mann im Raum Solingen aufhalten könnte. Weitere Informationen und ein Lichtbild des Verdächtigen sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4642227 (weit)

