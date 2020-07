Polizei Wuppertal

POL-W: W/D Gestohlener Porsche in Wuppertal aufgefunden

Wuppertal (ots)

Nachdem in der Nacht zum 30.06.2020 in Düsseldorf-Eller ein Porsche Cayenne durch Homejacking entwendet wurde, konnte dieser durch einen aufmerksamen Zeugen am 01.07.2020 in Wuppertal-Vohwinkel aufgefunden werden. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an. Hinweise von Zeugen zur Abstellsituation oder/und verdächtigen Personen werden erbeten an das Kriminalkommissariat 14 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0. Weitere Informationen sind unter dem folgenden Link der Polizei Düsseldorf abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4643521 (weit)

Rückfragen bitte an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell