POL-D: Homejacking in Düsseldorf-Eller - Gestohlener Cayenne in Wuppertal aufgetaucht - Ermittlungen laufen

Keine zwei Tage nach dem Verschwinden eines schwarzen Porsche Cayenne in Düsseldorf tauchte das Fahrzeug am Mittwoch (1. Juli) in Wuppertal-Vohwinkel wieder auf.

Ein Zeuge war in den sozialen Medien auf den Diebstahl in Düseldorf aufmerksam geworden und entdeckte am Mittwochabend den Wagen in der Straße "Elfenhang" in Vohwinkel.

Der Zeuge verständigte die Wuppertaler Polizei. Eine Überprüfung der Kennzeichen brachte schnell Gewissheit. Das Fahrzeug war als gestohlen gemeldet. Die Beamten stellten den Porsche auch zur kriminaltechnischen Untersuchung sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise von Zeugen zur Abstellsituation oder/und verdächtigen Personen werden erbeten an das Kriminalkommissariat 14 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

