POL-D: Homejacking in Eller - Unbekannte entwenden Cayenne - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Die Spezialisten des Einbruchskommissariats fahnden intensiv nach Tätern, die in der Nacht zum Dienstag (30. Juni) in Eller bei einem Wohnungseinbruch die passenden Schlüssel zu einem Porsche Cayenne erbeutet hatten. Während die Familie schlief, waren die Täter unbemerkt mit dem Fahrzeug davongefahren.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei drangen die Täter in der Nacht zum Dienstag gewaltsam in das Objekt "Am Straußenkreuz" unmittelbar an der Düssel ein. Völlig unbemerkt von der schlafenden Familie erlangten sie die Autoschlüssel und persönliche Gegenstände der Familie. Anschließend verschwanden die Homejacker mit dem auf der Straße geparkten Fahrzeug unerkannt. Erst am Morgen fiel der Diebstahl auf.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Porsche Cayenne Turbo. Auffällig waren 22-Zoll Felgen in schwarz.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 14 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

