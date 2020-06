POL-D: Verkehrsunfall in Flingern - Fahrradfahrerin kollidiert mit Lkw - Schwer verletzt

Polizei Düsseldorf

Verkehrsunfall in Flingern - Fahrradfahrerin kollidiert mit Lkw - Schwer verletzt

Dienstag, 30. Juni 2020, 7 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen in Flingern wurde eine 24-jährige Radfahrerin so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war zur Unfallzeit ein 38-Jähriger aus Litauen mit seinem Sattelzug auf der Kettwiger Straße in Richtung stadtauswärts (Dorotheenstraße) unterwegs. An der Kreuzung Kettwiger Straße / Höherweg wollte er nach rechts in den Höherweg abbiegen. Hierbei beachtete er aus bislang unklaren Gründen die 24-jährige Radfahrerin nicht. Die Frau wollte parallel auf der rechten Radfurt den Höherweg in Richtung Dorotheenstraße überqueren. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Führerhaus des Lkw. Die Frau stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer aus Litauen musste eine entsprechende Sicherheitsleistung erbringen.

